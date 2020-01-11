На тлі нового скандалу в Букінгемському палаці, стало відомо, хто є справжнім батьком принца Гаррі

Про це в коментарі журналістам розповіла екстрасенс Галина Янко, передають Дні.

Як відомо, днями герцог і герцогиня Сассекские відреклися від обов'язків членів королівської сім'ї, і вирішили розпочати самостійне життя.

Ця новина породила безліч чуток про те, що принц Гаррі зовсім не є членом королівської родини. Деякі ЗМІ і зовсім стверджували, що Діана народила Гаррі від іншого чоловіка і він не може претендувати на престол.

У скандал вирішила втрутитися екстрасенс і таролог Галина Янко, яка назвала ім'я справжнього батька принца Гаррі.

"Скільки б чуток не ходило, батьком принца Гаррі є принц Чарльз. Гаррі неймовірно схожий на тренера своєї матері. Діана дійсно проводила багато часу Джеймсом Хьюітт, і відчувається, що у них була тісна і щільна дружня зв'язок, але все ж ніякої інтриги немає – Гаррі дитина Чарльза", - не сумнівається вона.

За її словами, Гаррі досі тримає якусь образу на свого рідного батька.

"Єдине, можу сказати, що у молодшого сина Діани з Хьюітт дуже схожа енергетика. А от з батьком, навпаки. Їх відносини не настільки теплі як могли б бути, Гаррі почував якийсь холод, але тримав образи на батька в собі", - підкреслила екстрасенс в спілкуванні з журналістами.

Галина Янко також заявила, що принцу Гаррі слід бути обережним і не звертати з раніше прокладеного шляху, оскільки наслідки можуть бути серйозними. Йому варто побоюватися машин і дуже акуратно водити – це саме слабке місце в його долі.

Раніше ми повідомляли, що після оголошення про складання своїх повноважень на Меган і Гаррі посипався шквал гострої критики в британських ЗМІ. Зокрема, телеведучий популярної програми Good Morning Britain Пірс Морган назвав герцогиню інтриганкою і шахрайкою, а самого принца - клоуном.

Але на цьому журналіст не зупинився. Він попросив Єлизавету ІІ позбавити молоду пару всіх титулів.

Телеведучий пошкодував 93-річну королеву і її 98-річного чоловіка Філіпа, яким на старості років доводиться терпіти витівки розбещеного онука і його підступної дружини.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.