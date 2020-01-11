Максим Галкін порадував шанувальників новим сімейним фото з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми

Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. «Похід в кіно», - лаконічно підписав знімок шоумен. (Щоб подивитися – проскролльте вниз).

На фото Алла Пугачова одягнена в білу декоровану хутром куртку, світлі джинси і червоний джемпер з вирізом. Образ завершують окуляри в круглій червоній оправі, червоне кільце і манікюр.

Відзначимо, користувачі мережі у коментарях пишуть, що Примадонну не впізнати. На їх думку вона стала більше схожа на свою подругу Лайму Вайкуле.

«А чому Алла Борисівна схожа на Лайму Вайкуле?», «Мені теж так здалося, що Вайкуле...», «В точку», - пишуть в мережі.

У той же час інші просто відзначили, що Пугачова виглядає значно молодшою.

«Алла Борисівна карколомна👍. Максиме, дякую Вам за нашу Примадонну», «Аллочка, ви вже молодше Максима виглядаєте», «Ваууу!!! Які гарні!!!! А матуся Аллочка взагалі Суперррр!!!! Красуня Наша народна Улюблениця!!!!Любимо Вас усіх!!!», «Гарна родина!», «Алла Борисівна як завжди шикарна», - йдеться в коментарях.

Раніше ми писали, що чоловік Пугачової Максим Галкін, опублікував фото в компанії дружини.

Алла з'явилася в чорній кофті, яка трохи спустилася з її плечей і світлих брюках-кльош. Великий чорний пояс підкреслив тонку талію примадонни. Артист Галкін вибрав чорні сорочку з квітковим принтом і джинси.

Більшість користувачів мережі звернули увагу на молодий вид 70-річної Пугачової.

Нагадаємо, Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також politeka повідомляла, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.