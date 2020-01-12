Артистка вигідно підкреслила свої пишні груди і не тільки...

Тіна Кароль вже давно стала об'єктом обожнювання сотней тисяч українців

Співачка активно займається творчістю, а також благодійністю, але її зовнішність і особисте життя - публіку цікавить, схоже, що найбільше. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Так на нових опублікованих фото, артистка продемонструвала публіці своє практично перфектное тіло - жіночна фігура Тіни, промениста посмішка, блескуче волосся - Кароль не перестає дивувати відмінним видом перед камерами і нові студійні знімки - не виняток.

На свіжих фото зірка з'явилася в розкішному вечірньому наряді кольору бордо з великим декольте і переднім вирізом на подолі. Грайлива Кароль "блиснула", але і не переборщила зі своїми пишними принадами напоказ, крім грудей на фото видно стрункі ніжки артистки.

Шанувальникам така Тіна дуже подобається - люди пишуть, що вона "дуже мила", "приголомшливої краси дівчина" і просто "Розкішна".

Раніше на новому опублікованому відео з концета співачки "Різдвяні історії з Тіною Кароль" сполнительница постала в образі справжньої сніжної, але доброї, королеви. Унікальне пишна сукня з підсвіткою просто вразило публіку.

Співачка разом з діточками виконала свій хіт "Україна - це ти", заховавши свої спокусливі жіночні форми за пишним оздобленням - артистка, можна припустити, обнажида на сцені душу, заспівавши таку свою життєстверджуючу композицію.

Пкколонники захваті від побаченого - в їх очах Тіна - "добра фея". Як відомо, роками раніше виконавиця пережила втрату чоловіка, але не впала духом і продовжує дарувати радість своїм шанувальникам, у тому числі найменшим.

Нагадаємо, Кароль вийшла на сцену без ліфчика, мережа вибухнула.

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