Відома українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, дівчина екс-віце-прем'єра Павла Розенка, розповіла подробиці про свою подорож на Кубу

Як пише Politeka.net, телеведуча опублікувала яскраві фото з відпустки зі своїм коханим, а також написала про свої враження про Кубу.

«Ох, ця життєрадісна квітуча Куба!! Звичайно, без оренди авто ми б не побачили і половини. Звичайно, там немає сервісу і навіть вологі серветки - проблема! немає у продажу! Краще взяти 10 пачок з дому. Звичайно, в магазині вибір – порожні полиці, квасоля, томати, порожні полиці, сік один-апельсиновий, алкоголь - достаток!!! Звичайно, черги скрізь, навіть на заправці!!», – так описала свої перші враження про «квітучої» Кубі Лебідь.

На фото, які вона доклала до посту, Лебідь показала не тільки пам'ятки, але й особисті фотографії. Так, на одному зі знімків вони з Лебідь виходять з червоного орендованого автомобіля на тлі пальм і посміхаються.

На іншому телеведуча зображена поряд зі скульптурою. Також Лебідь опублікувала фото в леопардовому купальнику з широким декольте, а також в таких же сонцезахисних окулярах.

Олена-Крістіна Лебідь розповіла і про їжу у відпустці: «Звичайно, їжа - ВСЯ З ЧАСНИКОМ! Навіть гарбузовий десерт. Купа кафешок, в яких немає навіть меню)) Просто є риба, м'ясо, креветки - як це буде виглядати – сюрприз. Зате порції - пів-відра😂. Так, кокоси і ананаси там дійсно сладющие і сочнющие)) Зате місцеві апельсини - кислятина».

Телеведуча поділилася враженнями про шопінг і про те, що на дорогах немає заторів, тому що майже немає машин, і про те, що практично скрізь немає вай-фая.

«У кафе теж немає вайфая. Там навіть прийнято вішати таблички "у нас немає вайфая, щоб ви ГОВОРИЛИ один з одним")) Бо в кафешках - шум і гам, але дуже приємний, атмосферне, колоритний)) Особливо круто, коли виступають живі групи - ми часто попадали)) Ух і голосищи у кубинців - закачаєшся!», – наголосила вона.

На завершення, Лебідь пообіцяла розповісти про океан і мистецтво, а також уклала, що «Куба - це вічнозелений рай без вайфая».

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