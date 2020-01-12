Вєрка Сердючка показала нову пісню, з якою може виступити на Євробаченні-2020

Український виконавець Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) повернувся на сцену, представивши публіці новий трек

Відомий світові як Вєрка Сердючка з піснею «Dancing Lasha Tumbai» на Євробаченні 2007 року, український артист Андрій Данилко зазначив, що знову може поїхати на європейський вокальний конкурс. Про це повідомляє Главком (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інформацію про те, що такі думки у нього є, сам Андрій озвучив під час свого виступу на «Вечорі прем'єр» телеведучої Катерини Осадчої.

Серючка зі своєму мамою і танцювальним колективом виконали новий майбутній хіт «Make It Rain Champagne» (прим. ред. Дощ з шаманського), який дуже сподобався аудиторії. Виконавець зміг настільки зарядити аудиторію, що практично всі в залі танцювали. Більше заряджала всіх глядачів мама Сердючки, яка просто трусилась в агонії під ритмічну музику нового треку.

«Ми живемо в країні мрії, в країні в смартфоні, де можуть бути всякі сюрпризи! Може, Вєрка Сердючка та хоче поїхати, а от Андрій Данилко - проти!», – відповів на питання, яке всіх цікавить, Андрій Данилко.

Цікаво, раніше Вєрка Сердючка вже представляла Україну на «Євробачення». Тоді вона принесла Україні друге місце, поступившись перемогою співачці Марії Шерифович із Сербії.

Нагадаємо, що відомий український співак Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, поділився спільним фото з Аланом Бадоєвим. На знімку Андрій, Алан і ще один молодий чоловік сидять на ліжку в джинсах. Відразу можна помітити, що фото досить старе, адже Бадоєв і Данилко зараз виглядають набагато старше.

Фанати почали активно коментувати фото:

"Андрюша, Ти наше все, приїжджай в Ізраїль, я тобою пишаюся!", "Клас! Пам'ятаю кліп на цю красиву музику", "Обожнюю всіх!!! Пишаюся ,що А. Данилко -наш громадянин і наш Великий Артист! А Алан Бадоєв - супер кліпмейкер, режисер і про,так,Наш громадянин ))))".

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