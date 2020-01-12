Відома українська модель Алла Костромічова показала свою підтягнуту фігуру на відпочинку

Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» у ці прохолодні зимові дні насолоджується сонцем та морським бризом на екзотичному острові в Карибському морі. При цьому Костромічова не забуває про своїх шанувальників і ділиться з ними кадрами свого відпочинку.

Як повідомляє Politeka, модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове яскраве фото. На ньому вона позує в простому чорному купальнику, сидячи на краєчку басейну і піднявши голову до неба. На задньому фоні розкривається мальовничий вид на прибережне курортне містечко.

«Ставте ☀️ 🌞 зігріємо один одного!», - підписала знімок Костромічова.

Шанувальники закидали модель захопленими коментарями.

«Найкраща, найрозкішніша», «Тільки я подумала про те, що там, високо? І що Алла може впасти і зробити собі бо бо», «Красуня», «Вогонь», «Дуже красива», «Неймовірно просто», «Ну що за фігурка», «Схожа на самку богомола... Але це я від заздрощів... Шикарна Алла, шикарна фігура, шикарна поза і шикарний фон! Ви - приголомшлива!», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Алла Костромічова полонила шанувальників відвертим знімком.

Фотографією, на якій витончена модель притулилася спиною до скелі над морською гладдю, Костромічева поділилася у соцмережі instagram.

«Наша планета прекрасне!», – прокоментувала вона знімок з гарним пейзажем.

На фото Алла Костромічова позує в тонкій кофті з широким вирізом на грудях, в сонцезахисних окулярах, чорних міні-шортах, чорних кедах і пов'язці на голові.

Знімок за короткий час зібрав майже 50 тисяч відміток «мені подобається» та безліч коментарів, в яких прихильники Алли захоплюються її фігурою і красою.

До цього Костромічова поділилася зі своїми передплатниками кадром, зроблених під час зйомок шоу в Туреччині.

На ньому Костромічова позує в хаммаме – турецької громадської лазні. Модель сидить на білій мармуровій підлозі в короткому чорному вбранні, повністю обнажающем її довгі стрункі ноги.

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