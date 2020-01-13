42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова здивувала шанувальників, коли підійшла близько до лісового дикого звіря

Як передає Politeka.net, Чехова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами, на яких постала в засніженому лісі. Зірка годувала оленів і особливо зблизилася з одним з них: навіть не побоялася нахилитися до нього обличчям і зробити спробу поцілувати, склавши губи "качечкою". Так, Анфіса красувалася в підмосковному лісі в хутряній шапці синього кольору, комбінезоні темного кольору з оригінальним принтом - силуетами білих птахів і в чорному дутому пальто.

"Оленям напрочуд йде зима. І мені теж, як ви вважаєте? А наша вилазка в казку закінчена. Дитячі дні народження - це, звичайно, стрес для мам🤦🏻‍♀️ І я не знаю, де #інстамамочки беруть час і сили на написання довгих усвідомлених текстів для постів?🤨 Напевно, замикають дітей в звуконепроникній комірчині і закидаються келихом вина для натхнення🙄 Ми тут всі прийшли до висновку, що активне материнство і активне блогерство - не сумісні!", - підписала кадри Чехова.

Коментуючі висловили неоднозначну думку. Одних невимовно розчулили фото з твариною, інші зазначили, що шанувальники чекають від неї більш пікантних фото, ніж зі "світу дикої природи".

"Анфіса. Ти просто супер, але якщо подивитися на лайки до твоїх фото, можна зробити висновок, що твоїх фоловерів мало цікавлять олені!"

"Яка Ви на цих фотках гарненька..."

"Обозємой,які всі милі❤️"

"Анфіса, Ваші фото неможливо пропустити! Ні одна не залишить байдужою! Особисто мені без різниці,що на Вас одягнуте. А Ваша усмішка і сміх дуже заразливі. Залишайтеся завжди такою відкритою та щирою! ❤️❤️❤️"

"Боже який милий олень😍"

"У них такий ніжний носик😊🤗🍎"

Раніше ми повідомляли, наприкінці 2019 року Анфіса Чехова відпочивала в Омані. Красуня не втрималася, щоб не влаштувати фотосесію з верблюдом. На кадрах, вона ніжно обійняла тварину і навіть притиснула його величезну голову до своїх грудей.

"Сміливо!) Мені було дуже страшно навіть просто підійти до верблюду🙈"; "Анфіса, мене теж так обійми...)))", - писали їй фанати.

Нагадаємо, Анфіса Чехова затягнула апетитні форми у відвертий наряд