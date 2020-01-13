Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» обличчя. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в спортивному вбранні з новою стрижкою.

Співачка продемонструвала незвичний для неї вбрання: спортивні масивні кросівки, широкі штани спортивного крою, білий світшот. Завершує цей образ блідо-червона кепка на голові артистки. В цьому одязі і сумочкою крос-боді вона пройшлася по Каліфорнії.

У розділі Сторі Лорак показала, як звично позувала у автомобіля, приховавши обличчя за кепкою, ніби ховаючись від сторонніх. Зазначимо, мету своєї поїздки зірка так і не розкрила, відправившись в США вже після Нового року.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи.

Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками.

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