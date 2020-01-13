Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. З цього приводу пара представила безліч кадрів і навіть здивувала шанувальників Instagram новою підбіркою фото і відео.

На фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення в цілому. Більш того, Каменських розпустила волосся і позувала без макіяжу.

«Емоції, почуття, відчуття, турбота, ніжність, любов, інтуїція, підтримка, жіночність, вміння насолоджуватися життям - це талант кожної жінки 👩🏻‍🦱 Жіноча фізіологія, психіка, енергетика, тіло, внутрішній світ, сприйняття налаштовані саме на це 🙏🏻 Жінка від природи володіє - надзвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати♥️

І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант. Талант відчувати світ і оточуючих🥰 Ми живемо у Всесвіті, яка наповнює енергією нас, а ми наповнюємо її. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і її розвиток навколо нас. Даруйте Всесвіту і кожній частинці посмішку, добро, радість, насолода, позитивну енергію😘», – пише Каменських під постом, викликавши бурхливу реакцію у прихильників.

До цього для нового виходу в світ зірка вибрала коротке чорне атласне плаття з мереживом, доповнивши вечірній образ невеликою сумочкою через плече і оригінальними великими сережками-кільцями, прикрашеними камінням. Головною ж родзинкою нового лука стала оксамитова накидка-кардиган жовтого кольору.

Настя зробила також незвичайний макіяж – вона усыпала особа золотим глітером, підкресливши тим самим колір своїх очей. Шанувальники, як і очікувалося, не залишилися осторонь і написали безліч коментарів.

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