Очевидець, який знайшов під вікнами будинку модель Ксенію Пунтус, розповів несподівані подробиці

Початкова версія про те, що 21-річна красуня Ксенія, подружка 20-річного Андрія Бакова, онука скандального режисера Микити Михалкова, випала з вікна - валиться на очах, пишуть російські ЗМІ.

Так, за словами двірника, який знайшов дівчину в кущах під вікнами будинку, у нього склалося враження, що її, швидше, викинули з авто, ніж вона звалилася зверху.

"На ту, що випала з вікна, вона не була схожа. Мені здалося, що її викинули з машини. А може, вона була відвідувачем ресторану, який знаходиться в цьому будинку", - цитують свідка в ЗМІ.

Більш того, чоловікові здалося дивним, що поряд з місцем, де він знайшов модель, стояла група дівчат і хлопців, які не виявляли ніякої цікавості до того, що Ксенію рятує "швидка". До речі, дівчину з переломами відвезли в лікарню ім. Боткіна.

Нагадаємо, трагедія сталася близько четвертої ранку 11 січня в центрі Москви. За попередньою інформацією, Пунтус випала з вікна 3-го поверху квартири, яка належить родині Михалкова. Зазначалося, що до того вона була в барі зі своїм бойфрендом, онуком режисера, після чого вони вирушили в нещасливу квартиру.

Під час інциденту Баков знаходився вдома. За його словами, він був п'яний, і що сталося, не знає.

Раніше ми повідомляли, Ксенія незадовго до трагедії опублікувала в Телеграм вірш, в якому було описано її бажання "померти", щоб коханий мучився від страху.

Також ми розповідали, у мережі обговорюють останнє фото моделі, опубліковане в Instagram до інциденту. В кадрі обличчя дівчини великим планом, вона стиснула губи, напружила вилиці і зухвало дивиться в об'єктив. На шиї у неї намисто з черепашок. У коментарях під знімком люди гадають, що ж все-таки сталося насправді. Багато хто, не знаючи дівчину, вже охрестили її "наркоманкою". Інші бажають красуні якнайшвидшого одужання.

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