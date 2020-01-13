Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра, поділилася фото з відпочинку

На знімку Романова позує легкому чорному платті за столиком, швидше за все в кафе. На різних знімках Міша демонструє різні емоції. На столику можна побачити телефон, сік та інші напої та їжу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гарні заходи сонця на пляжах Маврикія. Кожен день вони різні і неповторні.", - написала Романова.

Фанати почали активно обговорювати фото:

"Дуже красива", "Дуже гарно з довгим волоссям", "Місячна ніч, блудна дочка", "Шикарні фото", "Ви красуня".

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29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи ВІА Гра, приємно здивувала жарким знімком з відпочинку у тропіках.

Красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в темно-синьому оригінальному купальнику, який як не можна краще наголосив всі її соковиті гідності. Артистка вигнулась, спершися скляне огородження, і запркокинув голову назад. Дивно спокуслива поза відкривав прекрасні види на її ефектні форми: пишні груди, плоский животик і манливі стегна ні кого не залишили байдужим.

Повідомлялося, що спокуслива екс-ВІА Гра подратувала чоловіків значним декольте в напівтемряві.

На нових професійних знімках артистка з'явилася в образі видатної актриси і знакової постаті свого часу.

Дівчина з'явилася на фото в образі легендарної Марлен Дітріх. Блондинка зважилася перевтілитися в діву 20-х років минулого століття. Так на знімках Міша красується в сміливих нарядах - глибокому горизонтальному декольте плаття-корсет, а також усіляких шовках і прозорих текстурах тканин.

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