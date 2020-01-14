Старша дочка знаменитої Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала свою дочку і чоловіка

На нових опублікованих кадрах співачка позує на сімейному знімку ошатна і щаслива. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

На знімку навпроти ялинки сім'я позує втрьох: сама Орбакайте, її дочка Клавдія і чоловік Михайло Земцов.

Крістіна виглядає молодшою, її обличчя значно схудла порівняно зі старими фотографіями. Для знімка дочка Пугачової одягла чорне плаття в підлогу з прозорими рукавами, а на шию наділа намисто у вигляді квітки з камінням усередині. Очі густо нафарбувала чорними тінями по техніці смокі-айс. Її чоловік вибрав незвичайний светр коричневого кольору з принтом, на якому намальована лялька.

Дочка Орбакайте наділу синє плаття принцеси. На фото вона посміхається і тримає за руку свою маму.

14 січня, сім'я привітала всіх зі Старим Новим роком в мережі:

«Ще раз з Новим Роком! Будьте щасливі».

В коментарях шанувальники співачки написали багато компліментів і побажань її близьким:

«Любові і гармонії у вашому будинку💐💐💐», «Не до такої ж міри», «Ой як рада бачити разом, а то пишуть всяку нісенітницю, щастя Вам величезного!», «Клавдія копія тато 💗», «Христина красуня🌺🌺🌺», «Клавдія красуня дівчинка», «Дякую і вас з Новим Роком!», «Як же донечка на Вас схожа!!!!!! Красуні!!!!❤️❤️❤️❤️», «Доча - копія тата, будьте здорові», «Будьте щасливі і здорові. Ви класна пара!», «Дуже красиві! Незвичайна дівчинка!», «Гарна, щаслива сім'я! Молодці!», – пишуть у соцмережі фолловери Крістіни Орбакайте.

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте показала свою молодшу доньку Клавдію. Дівчинка була поруч зі своєю знаменитою мамою в гримерці. Дівчата "наводили красу" у дзеркала, в тому числі - наносили на обличчя макіяж. Христина навіть трохи суворо сказала дочці на цей рахунок, мовляв, "Не перебарщивай!".

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