Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Світлана не забуває не тільки займатися просуванням нових композицій, але і брати участь у різних шоу.

Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тилльдой і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон. Причому поїхала зірка не тільки з дітьми, але ще й разом з колегою і близьким товаришем, з яким часто подорожує.

Кілька годин тому на сторінці артистки в Instagram з'явилася фотографії з відомим дизайнером Бичолой Тетрадзе. Сама Лобода позувала в чорному купальнику і без будь-якого макіяжу.

«Клас», «Ви богиня🤤🤤🤤», «Будуєте новий Рим? 🙄», «😍 і мені😍», «Фигасе L'використання One постарів», «Бичолла з грудей сивіє ? 😂 А хоча де йому ще сивіти , якщо на голові не було волосся 😂», «найгарячіші...Люблю вас», «Ну занадто пі@то ❤️😍», «А як же Till Lindemann?😜», «він неземної, а ви все літали?🤪», «А Тіль не ревнує?», – написали в свою чергу користувачі.

Також зірка представила фото зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Пікантності кадру додало те, що артистка підняла ногу, демонструючи самому Урганта струнку ніжку, взуту у витончені босоніжки на шпильці.

Таким чином співачка повторила кадр, зроблений для обкладинки її нового альбому.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

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