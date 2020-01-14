Відома українська співачка Дар'я Астаф'єва поділилася новими жаркими фото

На фото Астаф'єва позує в одній нижній білизні, а на плечі чорні крила. Можна добре розглянути ідеальну фігуру знаменитості, адже нічого не заважає побачити тіло. Сама Дарина впевнена, що схожа на Надю Дорофєєву з групи "Час і Скло". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На одному фото Даша дивиться вгору, на другому - позує крупним планом в пір'ї, а на третьому повернула обличчя в бік.

Фанати почали активно обговорювати фото, серед яких виявився і Монатік:

"Вогонь", "Треба трохи схуднути", "Чорний ангел", "Шикарна жінка", "Дорофєєва може тільки мріяти про таку фігуру", "На Моніку Беллуччі схожа".

Раніше ми повідомляли, що безсоромна Астаф'єва підкреслила пишні форми і покрутилася перед дзеркалом.

Даша позувала в цей раз перед дзеркалом. Астаф'єва одягла сукню і пояс. Зона декольте виявилася дуже великий в цей раз.

"На цій фото все, що я люблю) напевно, це помітно і без зайвих слів", - написала Вона.

Фанати почали активно обговорювати фотографії:

"Розкішно", "А спінінг де?", "А собачки де", "Солідно", "Як завжди, прекрасна", "Королева", "Божественно", "На фото все, що ми любимо".

Раніше ми повідомляли, що Астаф'єва без збентеження потрясла розкішними формами на камеру.

Повідомлялося, що Астаф'єва влаштувала на відпочинку переполох новим чином.

Зірка вирушила в теплі краї заради відпочинку під час зимових свят. На представлених кадрах Астаф'єва позувала в чорному сарафані в підлогу, яка прикрашена яскравою квітковою вишивкою. З боків на сарафані вшиті рожеві смужки тканини, які роблять силует стрункішим. Волосся зірка зібрала у високий пучок, а на обличчі ні грама макіяжу. Але варто зауважити, що так Астаф'єва виглядає навіть краще.

Нагадаємо, Астаф'єва без збентеження потрясла розкішними формами на камеру

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