Цього разу співачка здивувала кадром, зробленим на прогулянці в каліфорнійському місті

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила схудлу фігуру. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в спортивному вбранні з новою стрижкою.

Цього разу співачка здивувала кадром, зробленим на прогулянці в каліфорнійському місті Беверлі Хіллз, де знімали однойменний улюблений серіал 90-х. Зазначимо, раніше Лорак вже хвалилася фото з Лос-Анджелеса. При цьому, відпочиває вона там не одна, а з молодим коханцем Єгором Глібом.

Схоже, пара вирішила вивчити місто з усіх сторін. Відправившись в Беверлі Хіллз, артистка з коханим влаштувала невелику романтичне побачення. На представленому кадрі звідти Лорак позує в темному спортивному луці, з розпущеним волоссям і сонцезахисними окулярами на обличчі. У підписі до фото артистка написала: "Люблю зустрічати світанки і заходи сонця… Чари".

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи.

Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками.

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