Асмус після знову опинилася в ліжку

Російська актриса Христина Асмус, яка є дружиною російського коміка Гаріка Харламова, поділилася зі знімком спальні

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Дівчина активний користувач соціальних мереж, де часто радує шанувальників яскравими моментами з життя. А в цей раз актриса вирішила прочинити двері своєї спальні.

Перед камерою Христина з'явилася у вбранні, який нагадує піжаму – на ній світлі широкі штани і короткий білий топік.

Дівчина сіла на краю ліжка, вона зав'язує шнурок на поясі штанів і уважно дивиться в камеру.



"4 січня – продовжуємо постільний режим", - повідомила вона в підписі до фото.

Шанувальники актриси захопилися таким кадром, а деякі пригадали їй минулі скандали.



"Мені здається, що лице неприроднє", "Не треба ось, на ніч збуджувати, Крісті, не треба", "Для Гаріка постіль замала)", " Кріда чекає)", "Одужання вам і сил", " Як худобу зберігаєте при постільному режимі? 😂Мене вже роздуло", "Може вистачить вже постільних сцен, Христина?)", - писали під постом Асмус.





Раніше ми повідомляли, що актриса Христина Асмус, знявшись у фільмі "Текст", в одній зі сцен якого займалася непристойним з Іваном Янковським, наробила багато шуму і змусила говорити не тільки про себе, але і про "поняття" в її родині.



Після публікації забороненого відео, Христину буквально зацькували, а Гаріка назвали тюхтієм.

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