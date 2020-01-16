Відомий музикант Мурат Насиров не витримав випробування славою
Про це в коментарі журналістам розповіла співачка і подруга Мурата Анна Плетньова, передає КП.
Колишня зірка групи «Ліцей» Анна Плетньова, зокрема, назвала основну причину смерті відомого співака Мурата Насирова, який трагічно пішов з життя у 2007 році.
За її словами, Мурат Насиров просто не пройшов випробування для особистості, будучи зіркою шоу-бізнесу.
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"Шоу-бізнес – дуже складна штука, жорстке випробування для особистості. Перше випробування людина проходить в той момент, коли стає популярним. Тоді приходить відчуття вседозволеності", – затверджує подруга загиблого музиканта.
Плетньова не сумнівається, що за хвилею популярності приходить той момент, коли навіть про зірку забувають запеклі шанувальники.
"А вони вирішили, що вони круті і все зробили самі", - додала співачка.
Підсумовуючи, колишня зірка групи "Ліцей" додала, що разом з популярністю в житті артистів з'являються і нові люди, які виникають нізвідки.
"Починають тебе обіймати, як рідного. Ходять за тобою. Багато артистів просто вмирають, не витримавши всього цього. Як Мурат Насиров", - резюмувала Плетньова в спілкуванні з журналістами.
Варто відзначити, що відомий музикант Мурат Насиров за трагічних обставин пішов з життя 13 років тому.
Виконавця під вікнами власної квартири знайшли в далекому 2007 році. Близькі співака стверджували, що напередодні смерті Мурат Насиров впав у депресію, яка його і погубила.
ЗМІ ж тоді стверджували, що Мурат останнім часом страждав від наркотичної залежності, проте розтин показав, що у крові музиканта не було заборонених речовин.
Велику популярність Мурат Насиров придбав у 1997 році, коли була представлена громадськості композиція "Хлопчик хоче в Тамбов". За цю пісню музикант був удостоєний нагороди "Золотий грамоффон", після чого його стали запрошувати на концерти і різні радіоефіри.
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