Музиканта немає вже майже 13 років

Відомий музикант Мурат Насиров не витримав випробування славою

Про це в коментарі журналістам розповіла співачка і подруга Мурата Анна Плетньова, передає КП.

Колишня зірка групи «Ліцей» Анна Плетньова, зокрема, назвала основну причину смерті відомого співака Мурата Насирова, який трагічно пішов з життя у 2007 році.

За її словами, Мурат Насиров просто не пройшов випробування для особистості, будучи зіркою шоу-бізнесу.

"Шоу-бізнес – дуже складна штука, жорстке випробування для особистості. Перше випробування людина проходить в той момент, коли стає популярним. Тоді приходить відчуття вседозволеності", – затверджує подруга загиблого музиканта.

Плетньова не сумнівається, що за хвилею популярності приходить той момент, коли навіть про зірку забувають запеклі шанувальники.

"А вони вирішили, що вони круті і все зробили самі", - додала співачка.

Підсумовуючи, колишня зірка групи "Ліцей" додала, що разом з популярністю в житті артистів з'являються і нові люди, які виникають нізвідки.

"Починають тебе обіймати, як рідного. Ходять за тобою. Багато артистів просто вмирають, не витримавши всього цього. Як Мурат Насиров", - резюмувала Плетньова в спілкуванні з журналістами.

Варто відзначити, що відомий музикант Мурат Насиров за трагічних обставин пішов з життя 13 років тому.

Виконавця під вікнами власної квартири знайшли в далекому 2007 році. Близькі співака стверджували, що напередодні смерті Мурат Насиров впав у депресію, яка його і погубила.

ЗМІ ж тоді стверджували, що Мурат останнім часом страждав від наркотичної залежності, проте розтин показав, що у крові музиканта не було заборонених речовин.

Велику популярність Мурат Насиров придбав у 1997 році, коли була представлена громадськості композиція "Хлопчик хоче в Тамбов". За цю пісню музикант був удостоєний нагороди "Золотий грамоффон", після чого його стали запрошувати на концерти і різні радіоефіри.

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