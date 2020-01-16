З британським принцом Вільямом під час візиту в Брэфторд сталося забавна пригода, він перепутав власне фото с фото доньки, пише HELLO!
Під час візиту в Брэфторд герцоги Кембриджські Вільям з дружиною Кейт Міддлтон трапився курйоз.
Програмою був передбачений візиту в Khidmat Centre. Подружжя там зустрічали оригінальним тортом і кексами з фотографіями їх і дітей.
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Принц Вільям зупинився на одному зі знімків, оскільки не міг зрозуміти, чиє це фото його в дитинстві або чотирирічної дочки Шарлотти.
"Це я? Хіба це не Шарлотта?", - вигукнув він. Через деякий час принц переконався, що на фото дійсно він. "Це неймовірно. Це дуже схоже на Шарлоту!" - розсміявся Вільям.
Зазначимо, що 15 січня жителі Бредфорда зустріли принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які з'явилися на публіці вперше після відмови Меган Маркл і принца Гаррі від повноважень.
Пара поспілкувалася з міською молоддю. Заодно герцоги Кембриджські познайомилися з громадським проектом, що покликаний зміцнити зв'язок поколінь в Британії.
Під час візиту Кейт Міддлтон також розповіла про молодшого сина, принца Луї. Хлопчик, якому в квітні виповниться два роки, почав говорити їй: "Мамо, я тримаю рівновагу". Кейт зізналася, що їй дуже приємно бачити, як він перетворюється із дитину в маленького хлопчика.
Раніше стало відомо, що фанат королівської сім'ї Джош Макпалс, народжений з аутизмом та синдромом Ді Георга, сказав, що відправляв Кейт Міддлтон листівки з нагоди народження кожного з трьох її дітей. На це вона відповіла, що навряд чи стане мамою чотирьох.
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