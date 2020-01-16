Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
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Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram часто з'являються каждры і з тренувань у спортзалі.
приміром, кілька годин тому Астаф'єва показала зв'язку з тренування, яку робила під керівництвом улюбленого тренера, про що сповістив у розділі Сторі. При цьому в коментарі до фото та відео Даша зазначила, що вона досить давно не займалася належним чином.
Примітно, що артистка робить це для підтримки форми, а не для схуднення, про що раніше повідомляла після чергового свята.
Раніше Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яке складається з кульок чорного кольору. Образ вона доповнила прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і плаття.
Волосся Астаф'єва поклала в стилі "Великого Гетсбі" і вибрала вечірній макіяж з акцентом на очах. Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи завдала ніжно-рожеву помаду.
На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі для Даші Астаф'євої, адже знімком зірка поділилася в своєму Instagram-Stories.
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