Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей порадувала шанувальників селфи в ліфті

Соня Кей показала, як виглядає по дорозі на зустрічі в Києві. Свій діловий цибулю вона расместила в соцмережі. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так, на фото Соня Кей позує в ліфті в центрі Києва. Вона одягла чорні штани в обтяжку, чорний гольф, а також коротку шубку світло-коричневого кольору з нашивкою. Волосся поклала рівними пасмами.

«Поспішаю на зустрічі, але спочатку за кавою», – наголосила вона.

У коментарях користувачі мережі підтвердили, що кава – обов'язково потрібно брати.

«Я завжди запізнююсь, але за каву завжди зайду», «це святе», «Ви дуже-дуже гарна. бажаю успіхів», «Гарного тобі дня, яскравого настрою», – пожелили фолловери Соні в мережі під фото.

Також Соня Кей опублікувала кілька сториз з машини, а до цього показала фото в халаті і з рушником на голові.

«На стилі», – вона підписала незвичайний знімок.

Едя в автомобілі за кермом, Соня на камеру розповіла про свій день: «Сьогодні холодно. Тому одягла вже ось цю штучку і їду по справах. Сьогодні справ просто мільярд» – сказала вона, показавши свої хутряні нарукавники на шубці.

Після цього вона сфотографувала вид з вікна, де показала багато машин. Співачка потрапила в пробку.

Цікаво, що всі розмовні сториз і підписи до фото в стрічці, Соня Кей робить рідною українською мовою, тим самим показуючи приклад багатьом зіркам вітчизняного шоу-бізу.

Нагадаємо, що раніше Соня Кей опублікувала відео, де показала своє обличчя. Вона нафарбувала стрілки і сині тіні на очах, а також підкреслила контури губ олівцем. З образу вибиваються тільки її брови, які занадто світлі порівняно з кольором її волосся.

Так як співачка опублікувала відео недавно, шанувальники не встигли оцінити це відео, хоча вже почали з'являтися перші коментарі, в яких фолловери назвали її «дуже красивою».

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