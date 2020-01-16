Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи свій відпочинок закордоном

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному і навіть відвертому вигляді, пише Politeka.

Як нещодавно стало відомо, Надя отпрвилась на відпочинок разом з колегою по роботі і своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

В цей раз на пікантному кадрі Надя позує без верхньої частини купальника, груди артистка прикрила книгою. Сама зірка з посмішкою дивиться кудись убік, загоряючи при цьому на лежаку.

З одягу на співачці лише чорного кольору нижня частина купальника.

“НІ СИ. Джен Синсеро. Будь упевнений у своїх силах і не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатися вперед”, - підписала нове фото Дорофєєва.

Повз пікантного кадру не пройшли повз і колеги зірки:

“Так, ми так і зрозуміли”, - пише співачка Даша Астаф'єва.

А ось потап написав висміює коментар в іронічній формі: “Ти б ще вся гола роздяглася,скоро в порнусі треба зніматися буде, чого ви навчаєте дітей, а Дантесу подобається, що його дружина п.....ка ? (Співачка)”.

Не втрималася і його дружина Настя Каменських, зазначивши, що Надя – «Мала вогонь».

Днем раніше співачка також показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в одному лише тоненькому купальнику яскраво-рожевого відтінку.

Так, Надя порадувала шанувальників новими кадрами із відпочинку. На новому фото зірка показала, як вона позує на пляжі на тлі пальми в яскравому рожевому купальнику з високими вирізами. Такий дизайн купальника підкреслює пружну п'яту точку Наді і її довгі стрункі ноги.

«День другий. Я поки ще зранку роблю зарядку. І досі харчуюся #почтиправильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся за повною або тримайтеся, типу там спортик, пп і фреші?», — написала Дорофєєва під новим постом, заінтригувавши того шанувальників. На думку багатьох користувачів, Надя силньо схудла і виглядає втомленою.

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