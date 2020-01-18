Колишня дружина українського репера Потапа (Олексій Потапенко), продюсер Ірина Горова, зараз перебуває за кордоном

Жінка відправилася на відпочинок в Месику, про що свідчить геолокація на одному з останніх фото в Instagram, пише Рoliteka.net.

Сама Ірина на фотографії позує в незвичному платті: верх нагадує джинсовий ліфчик з білими вставками, а спідниця зроблена зі смугастої тканини.

Ірина зав'язала невелику хустка на голові, зачесавши волосся наверх.

Для прогулянки вона вибрала зручні і стильні шльопанці. Завершує літній образ зірки аксесуари: модні окуляри, сережки-кільця та інше.

Не можна не звернути уваги на велике татуювання у формі хреста на руці, яку продемонструвала продюсер.

По всій видимості, на вулиці був сильний вітер, але це не завадило зробити гарне фото з Горовою.

Загалом, зірка виглядала ідеально на тлі блакитної води і пальм.

За 11 годин пост знаменитості зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Пляжна дівчина красуня", "Яка краса😍😍😍", "Фігура - шикарна ! Красива Ви!🌸", "Образ у матусі феєричний😍😍😍... Не треба нам снігу, нехай буде вже сонечко і пляжні будні🔥🔥🔥😉😘", "Вся сила краси таїться всередині", "Дуже красива🌺", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дочка Ірини Горової та Потапа, Наталя, опублікувала фото з матір'ю.

На одному зі знімків Ірина та Наталя позували в профіль. На дівчатах: пляжні сорочки і купальники.

На іншому - Горові дивляться вже на камеру, а на третьому - дівчата розташувалися досить близько до камери і Ірина робить вигляд, що закриває об'єктив.

Раніше ми писали, що колишня дружина Потапа позувала в джинсах і кросівках, а чоловіки з нею були в капелюхах, з голими торсами і джинсах. Їх образ був доповнений ковбойськими чобітьми.

Фанати не змогли оцінити ролик, так як дочка Потапа розмістила кадри в сторіс.

Нагадаємо також, що екс-дружина Потапа і діти, Наталя та Андрій, на новорічних канікулах рвонули за океан.

Горова у всю гуляла зі своїми дорослішими дітьми - вони побували на найвідоміших кіностудіях та інших атмосферних місцях LA.

Нагадаємо, колишня Потапа похвалилася відпочинком за кордоном з дітьми

А ще Politeka писала, що колишня дружина Потапа з дітьми виїхала з України

Також Politeka повідомляла, що Потап показав фото з колишньою дружиною і заінтригував мережа