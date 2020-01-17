Анастасія Волочкова повернулася додому з відпустки і налякала своїм виглядом після відпочинку

Деякі знімки зірки з відпустки в Таїланді були настільки провокаційними, що всього за кілька хвилин збирали сотні лайків та коментарів. 17 січня вона порадувала своїх шанувальників, що повернулася в Росію, і вирішила «відпочити від відпочинку», закривши коментарі, пише Рoliteka.net.

«Дорогі друзі. Я вдома. Прилетівши вранці, і поділившись враженнями з близькими, я заснула. І ось у мене настав добрий ранок. Тільки зараз. Мабуть, після відпочинку теж потрібен відпочинок.. Але завтра вже перша репетиція. Перед майбутніми виставами. А так добре було відпочивати.. А знаєте що? Я вперше в житті дозволила собі після такого напруженого графіка виступів навіть не надягати репетиційний одяг на відпочинку!!! Але я багато плавала! А в останні дні мене замучила совість і я вирішила одягти репетиційний купальник!💪💃 Але тільки для фотосесії! Люди, вам зі мною не нудно?😂😂😂 Я вже тут. А де сніг?», – написав вона в мережі.

Так, на фото Волочкова сховала половину особи за шерстю свого вихованця, сховалася пледом на дивані. Видно тільки частину її обличчя, і воно набагато темніше, ніж всі предмети в кімнаті. Можна стверджувати, що зірка трохи перезасмагла в сонячному Таїланді.

Зазначимо, що балерина заборонила залишати коментарі до публікації, щоб обмежити себе від негативу, який пишуть їй користувачі мережі.

Нагадаємо, що ми писали, чому Анастасія Волочкова могла закрити коментарі до своїх публікацій. Користувачі мережі не вірили в її щастя, назвали самотньою і критикували фігуру. Мабуть, тому російська знаменитість днями вирішила закрити коментарі. Балерина продовжує публікувати фото з відпочинку, але вже не читаючи висловлювання про себе під фотографіями.

Раніше ми повідомляли, що Волочкова похвалилася серією нових кадрів, викликавши досить неоднозначну реакцію серед користувачів. Все через її провокаційних нарядів. Волочкова сфотографувалася стоячи в одному лише крихітному бікіні.

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