Чоловік української балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов публічно зізнався в коханні своїй дружині.
Прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов привітав Катерину Кухар з Днем народження великим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Як відомо, сьогодні учасниця проекту «Танці з зірками» святкує своє 38-річчя. Її чоловік в честь цього свята розповів, як любить дружину і що цінує в ній найбільше.
«Через стільки років спільного життя, ти досі не перестаєш мене дивувати. Сама не розслабляєшся і не даєш мені розслабитися. Скільки б років не пройшло, а я завжди буду дивитися на тебе як вперше: із захопленням, шаленою любов'ю, пристрастю і захопленням!», - заявив Стоянов.
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За його словами, він з кожним днем все більше любить артистку, і обожнює її за те, ким стає поруч з нею.
«Ти моя підтримка, моє натхнення, муза! Моя дружина і коханка в одному амплуа..)))», - підкреслив чоловік.
Чоловік захоплюється тим, як в такій тендітній дівчині може бути заховано стільки фізичних і моральних сил. Він вважає, що у його дружини виходить ідеально все, до чого вона докладає руку.
Шанувальники приєдналися до привітань і стали бажати парі всіх благ.
«Вітаю! Вона дійсно гідна такої любові і поваги оточуючих!!!», «Такі пронизливі слова, просто до сліз... скільки ніжності, любові, почуття захоплення... Олександр, Ви гідні саме такої жінки поруч з Вами.... А ще, знаєте, при народженні нас вручають в руки ангелу-хранителю, так от, я думаю, що для Катюші, саме Ви, Олександре, і є той самий Ангел - Хранитель, який несе Катерину за життя, оберігає і допомагає».
Багато фанатів залишилися в захваті від слів зірки:
«Слова не хлопчика, але чоловіка», «Привітання люблячого чоловіка!!!! Клас!», «Ой, скільки ніжності й тепла! Ви чудова пара, всім би таку любов. З Днем народження, Катенька, нехай все в житті получається!».
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