Відома російська співачка з українським корінням Наташа Корольова пококетничала на камеру, привітавши фанатів з Хрещенням
Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Интсаграм виконавиці.
Зірка російської естради і дружина відомого танцюриста Тарзана Наталя Корольова вирішила розмістити знімок, який демонструє всю її красу.
Крім того, артистка таким способом привітала своїх прихильників з релігійним святом-Хрещенням, яке православні відзначають 19 янвая.
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На фото співачка Наташа Корольова відображена в прозоро-блакитний воді. Вона схилилася над красивою білою квіткою. Для цього вона створила відповідний образ. Артистка вибрала просте біле плаття, а також сережки-кільця прикрашені перлинами. Яскравим акцентом знімка є червоний манікюр співачки і легкий нюдовый макіяж.
В коментарях фолловери пишуть, що Наталя чудово виглядає і порівняли її з русалкою. Правда серед фанатів знайшли і такі, хто згадав про її першого чоловіка, композитора Ігоря Миколаєві, зазначимо, що вони були дуже гарною парою.
«Шикарна баба . Наташка просто🔥🔥», «Гарна, красива 👏👏👏 З Хрещенням господнім тебе і всіх людей !!!»,
«Наталія! Прикрита ти виглядаєш набагато сексуальніше🤗!!»,
«Красуня, ви Наташа. Фото шикарне! Зі святом вас!!»,
«Наталочко!!! Вітаю тебе з тим, що ...Миколаєву 60...а ти. ...була сам ой яскравою зіркою на його небі...!!!!Це життя!...а ти і є життя!!!»,
«Дуже красиве фото👍👍👍»,
«Русалонька.❤️. А Дельфін один.. не кидайтеся на мене, мовляв у нього Юля. Так, є, та сім'я.. але не те, що то ... не то... дуже шкода, що так сталося... шкода, що доля розвела..😢. Не знаю, прочитає це Наташа, я бажаю їй щастя, пам'ятаю, що вона», «Супер 👏 богиня 👍💋», - пишуть в мережі.
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