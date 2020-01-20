Анна Семенович показала незвичайний кадр з відпочинку

Співачка Анна Семенович, яка зараз відпочиває на островах Сейшели, показала розкішне фото біля водоспаду, привітавши шанувальників з православним святом Хрещенням, повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку артистки у соцмережі Instagram.

«З Хрещенням мої дорогі🙏🏼 Нехай цей світ радує вас кожну хвилину , хто з вас купався в ополонці? Як відчуття 👇🏼», – запитала вона у шанувальників в мережі.

Так, на ній короткі чорні шорти, чорна майка і спортивні білі босоніжки. Волосся співачка зручно для прогулянки по острову зібрала в хвіст. Вона позує на тлі водоспаду, посилаючи в камеру повітряний поцілунок.

У коментарях користувачі мережі і фолловери Семенович відповіли, купалися чи немає на Хрещення, і навіть запитали у самої співачки, купалася вона чи ні. Виявилося, що Семенович жодного разу не пірнала в ополонку.

«І Вас Зі Святом!🙏 Відчуття нереальне 🤩як кажуть вода гаряча 🙂 спочатку страшно, холодно, а потім коли занурився вода тіло обпекло і стало жарко», «У нас в Пітері в цьому році немає ополонці. Можна і купатися прямо з берега! Зі святом!», «Да ти наша улюблена Рибка😘🐠», «А босоніжки які гарні!!!! Я пам'ятаю коли їх купували брати чи не брати?! 😆 Брати! Дуже красиві, для «бігати»!!!!», «Я ніколи не купалася в ополонці, ви Ганна? ❤️», «Тебе так само, красуня», «Іноді полювання зануритися взимку в ополонку, але думаю не витримаю, все таки потрібно підготувати свій організм загартуванням поступовою, а потім раз... і зануритися. З Хрещенням! Миру і добра всім!», – написали в мережі.

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