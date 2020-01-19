Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила освоїти лижі в той час, як багато хто з зірок вирушили у теплі краї
Як повідомляє Politeka.net, багато зірок українського шоу-бізнесу за традицією вирушили в січні на канікули в теплі краї і ніжаться на сонечку на березі океану.
Телеведуча Леся Нікітюк стала винятком із загальної маси, вирішивши влаштувати собі по-справжньому зимовий відпочинок. Так, українська телеведуча відправилася підкорювати схили на український гірськолижний курорт Буковель.
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Яскравими кадрами з засніжених гір Леся поділилася на своїй сторінці в блозі Instagram. Зірка позує в червоній шубі Санта Клауса і чорному лижному костюмі, а також новорічній шапочці з білим помпоном. Зверху на шапочці одягнені спеціальні лижні окуляри.
Нікітюк виглядає дуже радісною і щасливо посміхається на камеру. На її обличчі мінімум макіяжу, а волосся розпущене по плечах в природних хвилях.
Фолловери тут же почали захоплюватися красою Нікітюк і бажати їй відмінного відпочинку. Багато з них порівнювали образ телеведучої з Санта Клаусом та Снігуронькою.
"Santa Lesia🤩", "Леся, ви позитивчик! З задоволенням би теж покаталася з Вами. 🤗", "Дуже класно . Образ відпад. І поєднання кольорів", "Бомбезно🔥🔥🔥", "Леся ти просто чудо, 👏", "Леся, Богиня😍🤩👑", Яка Снігуронька 🤶 то красива)))😊", "Дійсно мила, мила і дуже красива чарівна принцеса".
Також раніше повідомлялося, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала пікантний кадр зі свята, де була співачка Оля Полякова.
На опублікованому знімку видно, як Нікітюк "потерлася" об Полякову, коли обидві дівчини стояли колінами на столі.
"Я на цьому фото окосела від твоїх пісень", - підкреслюється на знімку.
Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".
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