Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила освоїти лижі в той час, як багато хто з зірок вирушили у теплі краї

Як повідомляє Politeka.net, багато зірок українського шоу-бізнесу за традицією вирушили в січні на канікули в теплі краї і ніжаться на сонечку на березі океану.

Телеведуча Леся Нікітюк стала винятком із загальної маси, вирішивши влаштувати собі по-справжньому зимовий відпочинок. Так, українська телеведуча відправилася підкорювати схили на український гірськолижний курорт Буковель.

Яскравими кадрами з засніжених гір Леся поділилася на своїй сторінці в блозі Instagram. Зірка позує в червоній шубі Санта Клауса і чорному лижному костюмі, а також новорічній шапочці з білим помпоном. Зверху на шапочці одягнені спеціальні лижні окуляри.

Нікітюк виглядає дуже радісною і щасливо посміхається на камеру. На її обличчі мінімум макіяжу, а волосся розпущене по плечах в природних хвилях.

Фолловери тут же почали захоплюватися красою Нікітюк і бажати їй відмінного відпочинку. Багато з них порівнювали образ телеведучої з Санта Клаусом та Снігуронькою.

"Santa Lesia🤩", "Леся, ви позитивчик! З задоволенням би теж покаталася з Вами. 🤗", "Дуже класно . Образ відпад. І поєднання кольорів", "Бомбезно🔥🔥🔥", "Леся ти просто чудо, 👏", "Леся, Богиня😍🤩👑", Яка Снігуронька 🤶 то красива)))😊", "Дійсно мила, мила і дуже красива чарівна принцеса".

Також раніше повідомлялося, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала пікантний кадр зі свята, де була співачка Оля Полякова.