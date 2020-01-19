Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала ідеальні вигини під час відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

"Ах! Які мені зробив Андрюха прощальні гарні фото", - йдеться в повідомленні.

На іншому знімку Горова позує в одному топі і білизна, виставивши напоказ ідеальне тіло.

Уточнимо, що на інших знімках дівчина показує, як вони летіли додому і зізналася, що її мрією є "лягти спати в 10".

Горова розмістила знімки у себе в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловити свою думку про ідеальне тіло кумира.

Як повідомлялося раніше, Наталія Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа, зняла одяг заради жаркого фото.

Після своїх роздумів з приводу жіночої фігури та ваги в мережі, Горова вирішила насолоджуватися своїми формами на відпочинку. Так, вона повністю роздяглася і стала навпроти дзеркала, поставивши телефон біля раковини навпаки келиха алкогольного напою.

Так, опуклий келих ніби доповнює атмосферу фото, адже тіло зоряної дочки помітно згинається в районі талії.

Також Горова опублікувала кілька фото з сином Потапа, Андрієм. Вона його весь час змушує фотографувати її. На одному з кадрів діти Горовий і Потапенко обнімаються і всіляко показують свої дружні теплі стосунки.

«Ловимо промінчики сонечка і морського бризу крайніх днів», – розповіла Горова в рожевому свитшоте з героями серіалу «Друзі» на грудях.

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