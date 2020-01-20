Артистка вирішила прийняти естафету від зіркових колег і продовжити пляжну тематику на своїй сторінці

Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Раніше Ганна вже неодноразово хвалилася стрункою фігурою у звабливому бікіні в Instagram. Схоже, артистка вирішила прийняти естафету від зіркових колег і продовжити пляжну тематику на своїй сторінці.

На цей раз засмагати і купатися співачка вирушила в Дубаї, де і влаштувала гарячу фотосесію на пляжі. Для зйомки зірка вибрала класичний роздільний сріблясто-чорний купальник з тоненькими зав'язочками.

До цього ж артистка позувала в стильному образі. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку, також на Ганні можна помітити джинсову міні спідницю сірого кольору. Образ вона доповнила звичайної пов'язкою з бантом, а головною родзинкою образу стали ботфорти чорного кольору на масивної тракторній підошві.

Зазначимо, що яскраво-сині волосся Ганни незмінно привернули до себе увагу. На думку багатьох користувачів Instagram, артистка розбурхує одним лише виглядом.

Як повідомлялося раніше, скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту.

Зірка вирішила показати фігуру у пікантному вбранні голубуватого відтінку зі звіриним принтом. Примітно, що яскраво пофарбовані волосся Ганни в блакитний відтінок так виглядають ще яскравіше. Сама зірка позувала лежачи на м'якому кріслі сірого кольору.

Також Ганна доповнила пост ще одним знімком, на якому зігнулася в тому ж вбранні, блиснувши при цьому п'ятою точкою в чорних сітчастих колготках.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа