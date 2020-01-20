Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічьова опублікувала особистий кадр з відпочинку

Артистка релаксує на одному з кращих гірсько-лижних курортів світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на новому опублікованому Аллою знімку, вона просто збентежила виглядом - фон фотографії був настільки приголомшливим, наскільки і сама довгонога і усміхнена манекенниця. Алла присіла на снігу, позаду неї видніються гірські вершини. Вітер підняв волосся моделі, на вулиці світло і можна навіть сказати, що сонячно.

Ідеальний, на думку багатьох шанувальників артистки в мережі кадр, відображає всю глибину і багатогранність творчої натури самої моделі - Костромічьова, як відомо, встигає на ТБ зніматися, і йогою займається, і про особисте життя не забуває - вона заміжня і виховує з чоловіком трирічного сина Сальваторе.

Крім того, шанувальники відзначили, що Алла прекрасно виглядає і їй дуже личать не тільки відверті вбрання, але і масивний верхній одяг і взагалі - зимовий варіант "прикиду".

Як повідомлялося раніше, ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічьова опублікувала відверте фото.

«Мої думки тихі, спокійні й зосереджені. Я довіряю своїй інтуїції і люблю себе. Я і є творча енергія і я дозволяю їй текти», - пише Алла під фото, де вона зображена роздягненою і, практично, догори ногами.

Так на новому опублікованому фото знаменитість позує у відкритому роздільному купальнику на пляжі – біля самої лінії моря. На тлі барвистого, ймовірно, заходу Костромічьова тримається на руках і все своє тіло підняла вгору – така поза на заняттях йогою, вважається чи не найвищим пілотажем.

Шанувальники стрункої моделі пишуть масу компліментів в коментарях під кадром з відпочинку – зокрема про те, наскільки Алла цілеспрямована людина з належною витримкою, раз змогла так попрацювати над своїми тілом і свідомістю.

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