Відома українська співачка Ані Лорак продовжує публікувати знімки зроблені в США

На першому фото Лорак позує на сходинках в штанях, кросівках, толстовці і кепці, яка натягнута на очі. Образ доповнила Кароліна чорною сумочкою. Під фото співачка залишила блакитне сердечко, яке підморгує. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку Кароліна вже позує в тій же одязі, але біля білого позашляховика, імовірно "Хаммері" або "Гелике". На кадрі співачка вже не так ховає очі за кепкою і видна усмішка Лорак. Під фото артистка залишила геометку, на якій зазначено, що це штат Каліфорнія, місто Беверлі Хіллз.

Раніше ми повідомляли, що Лорак спантеличила видом поруч зі щасливою дочкою.

В цей раз знаменита артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила свій новий спортивний стиль. Так, Кароліна опублікувала відео, на якому позує у вільному, кілька домашньому вбранні, позуючи поруч з донькою. При цьому артистка звично покривлялась на камеру і показала "губи качечкою".

Повідомлялося, що Лорак посвітила схудлою фігурою на відпочинку з молодим коханцем.

Артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила схудлу фігуру. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в спортивному вбранні з новою стрижкою.

Співачка продемонструвала незвичний для неї вбрання: босоніжки з невеликим каблуком, обтягуючі джинси і світла футболка.

У розділі Сторі Лорак показала, як звично позувала на сонячній вулиці, приховавши обличчя за сонячними променями, ніби ховаючись від сторонніх. Зазначимо, мету своєї поїздки зірка так і не розкрила, відправившись в США вже після Нового року разом з молодим коханим Егоро-Глібом.

Нагадаємо, Лорак вирішила змінити імідж і вразила новою зовнішністю

А ще Politeka писала, Лорак засвітилася на відпочинку в недбалому вигляді

Також Politeka повідомляла, що Лорак показала, як розважається вранці в Беверлі Хіллз



