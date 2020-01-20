Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна показала свої об'ємні жіночі принади

Артистка позувала у простого крою беживому плащі і без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на новому опублікованому фото зірка красується в спідниці і плащі на голе тіло. Не посміхаючись, Ольга дивиться вниз, при цьому тримаючи в руках свої окуляри. Стильний аксесуар дуже підійшов до образу, а ось локація - була трохи дивною: старий килим на паркані і потертий стілець.

Фото схоже на популярні зараз кадри "а-ля 90-ті" - не дуже якісні, але "загадкові", місцями, навіть атмосферні.

Шанувальники пишуть на адресу знаменитості масу компліментів - зокрема про її "холодну манеру триматися на публіці, про красу обличчя, і "ідеальну" фігуру.

Раніше, зірка позувала на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.

Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизна.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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