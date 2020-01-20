Відома актриса Мер'єм Узерлі, яка стала відомою завдяки ролі Роксолани в "Величному столітті", показала нове фото з літака

На фото актриса позує в сукні з глибоким декольте, темно-синього або чорного кольору. На руці можна побачити годинник, а на шиї скромну ланцюжок з кулончиком у вигляді сердечка. Доповнила образ Мер'єм стильними окулярами з білої оправою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Актриса на знімку дивиться у вікно. По навколишніх предметів можна з упевненістю сказати, що Мер'єм знаходиться в літаку.

Фанати встигли поставити майже 40 тисяч лайків за годину, а також написали безліч позитивних коментарів, в яких вихваляли красу актриси.

Раніше ми повідомляли, що зірка "Чудового століття" Мер'єм Узерлі заворожила формами після схуднення.

Акторка турецького серіалу "величне століття", Мер'єм Узерлі, отримала премію фестивалю кіно в Домініканській Республіці

Зірка вибрала для церемонії нагородження гарне плаття, яке ідеально підкреслило її стрункість.

Відео з церемонії нагородження артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

ролик Починається з того, що Мер'єм повертається до камери обличчям і ніби заграє з глядачем.

Повідомлялося, що актриса популярного в Україні серіалу турецького виробництва "Чудовий вік" Мер'єм Узерлі посвітила своєю розкішною фігурою.

Мер'єм постала зі статуеткою при світлі дня у декорованому непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримана укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.

Раніше Мер'єм здалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.

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