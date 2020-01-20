Легендарна співачка Селін Діон втратила матір – жінка померла за кілька годин до концерту доньки

Артистка перервала свій виступ, щоб виконати прощальну пісню для матері. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.

Прямо на концерті 51-річна Селін Діон повідомила всім про те, що померла її мати - 92-річна Тереза. Тоді на концерті артистці було складно встояти на ногах і все ж вона зібралася з силами і заспівала для мами:

«Я люблю тебе, мамо», - написала зірка під роликом з прощальною піснею на честь своєї матері. На концерті вона зазначила, що майже впевнена, що публіка чула новину про її маму, яка померла рано вранці:

«...Моїй мамі було 92 роки. Вона хворіла досить довго. І ми знали, що вона не пробуде з нами довго. Два дні тому нам зателефонували медсестри, які так добре про неї дбали, і сказали, що її час скоро прийде. Дуже скоро. Отже, минулої ночі я приєдналася до своїх братів і сестер в Монреалі, і ми провели вечір у її ліжку. Ми розповідали історії, співали пісні. Ми обіймали один одного, ми попрощалися. Ми майже впевнені, що мама чекала, поки ми зберемося разом, перш ніж піти».

Мама дуже пишалася Селін за життя, тому співачка додала:

«…Вона хотіла б, щоб у цей вечір я показала свій найкращий виступ...».

Нагадаємо, в січні 2016 року помер чоловік Селін, а всього через кілька днів – не стало її брата.

Нагадаємо також, раніше Селін Діон скасувала концерти через проблеми зі здоров’ям – співачка ризикувала втратити слух.

Співачка страждає проблемами з середнім вухом. Для вокалістів втрата слуху страшно небезпечна, тому Селін скасувала всі концерти з 26 березня по 18 квітня 2018 року, щоб зайнятися здоров’ям.

Проблеми із середнім вухом заважали легендарній артистці співати – вона стала гірше чути. Раніше співачка лікувалася вушними краплями, але вони перестали допомагати. Ситуацію тоді можна було вирішити тільки хірургічним втручанням.

Операцію називали «мінімально інвазивної хірургічною процедурою».

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