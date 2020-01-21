27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, посвітила принадами на камеру і порадила українцям, що робити, коли стало погано на курорті

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадрами в "сторіз" у своєму Instagram. Вона з'явилася в чорному бюстгальтері в білу цятку, прикрившись білим рушником. Анна використовувала один з додатків на телефоні, так що на її обличчі "пурхають метелики", а очі і рот дещо збільшені.

В кадрі бліда MARUV лежить на ліжку і дає поради шанувальникам, що робити якщо важко переносиш акліматизацію.

"Друзі, найкращий спосіб побороти акліматизацію, це адреналін і холодна вода. Ось і весь секрет, якщо у вас немає з собою нимесильчика, як у мене, власне... Тому, якщо ви приїхали в жарку країну, і вам спочатку погано, йдіть отримувати адреналін і стрибайте в холодну воду", - порадила співачка, що відпочивала в Дубаї.

До речі, акліматизація — це не хвороба, а природний процес пристосування організму до нових клімато-географічних умов. Серед симптомів: втрата апетиту, безсоння, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, ознаки застуди.

Раніше ми повідомляли, Аня відпочивала в Дубаї разом з чоловіком Олександром Корсуном. Зірка поділилася кадрами, як вони проводять час. Чудова MARUV, без латексу і гриму, прямо розквітла поруч з коханою людиною.

Не обійшлося й без відвертих фото. MARUV розбурхала мережу гарячими кадрами. Вона позувала біля басейну в бікіні і прозорому парео. Аня покрутилася перед об'єктивом, даючи шанувальникам можливість розгледіти всі її соковиті принади. Зокрема, дівчина з блакитним волоссям показала головне достоїнство - пишну "п'яту точку".

Також ми розповідали, як співачка побешкетувала в басейні. Аня веселилася і плескалася в чистій воді, пірнала і плавала під водою.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа