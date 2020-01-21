Українська співачка Ані Лорак записала несподіваний дует зі співаком Михайлом Марвіном

Артисти виконали пісню про нещасне кохання "Ухожу", пише Рoliteka.net. Прем'єра пісні відбулася всього кілька годин тому.

У створенні слів і музики брала участь Ані Лорак. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Частину відео артистка опублікувала у своєму Instagram.

"Ми даруємо вам неймовірно красиву, душевну пісню про кохання разом з @misha_marvin і командою @90210.group. Нехай ця правдива історія зігріє ваші серця", - підписала зірка.

Цікаво те, що Міша Марвін є братом української співачки Тетяни Решетняк, більш відомо, як Tayanna. Остання була дружиною Єгора Гліба, з яким зараз зустрічається Ані Лорак.

Тепер цікаво: "А де Гліб?" і що, можливо, пов'язує Ані Лорак з Мішею Марвіном крім творчості.

За добу кадри на Ютубі подивилися понад 17 тисяч осіб і зібрали багато коментарів.

"Гарна пісня, але ви вже не така, як раніше :(", "Добрий ранок. Гарний голос... Пісня Гарна, Душевна 💕.", "Більше таких душевних і життєвих пісень❤👈👍🦋Слова взагалі рвуть душу🔥", "Пісня супер!!! Молодці!!! Дуетом дуже офігенно звучить. Дуже зворушливо і душевно!!👍👍👍🌻🌹🌻🌹🌻🖒🖒", "Пісня класна, просто Гімн для всіх розлучених пар...😓💔💥💔", "Чудова пісня, класний дует!👍👍👍🔥💥Це точно хіт!", "Будь щаслива Кароліна!!!!!!!", "Обожнюююю👄😍😍😍😍😍😍😍 Як же красиво😍😍😍😍 Мурашки", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що Tayanna неодноразово розповідала про зради колишнього чоловіка. У пари у шлюбі народився син Даніель.

В одному з інтерв'ю співачка повідомила, що Єгор Гліб рідко бачитися з дитиною. За її словами, у нинішнього бойфренда Ані Лорак немає почуття батьківства.

Також Решетняк розповіла, що Єгор Гліб бив її.

Підкреслимо, коханий Ані Лорак з України, проте вже довгий час живе в Москві.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак позувала на сходинках в штанях, кросівках, толстовці і кепці, яку натягнула на очі. Образ вона доповнила чорною сумочкою.

Нагадаємо, Лорак вирішила змінити імідж і вразила новою зовнішністю

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