Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова вразила мережу неймовірним образом
Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото, повідомляє Politeka.
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На цей раз Ольга похвалилася пікантним видом на відпочинку. Нове фото, яке співачка показала в мережі, чимало здивувала шанувальників своєю природністю.
Як видно, Полякова вирушила в теплі краї звідки показала цілу серію фото. Цього разу артистка здивувала зворушливим кадром в яскраво-малиновому платті. Її волосся розпущене і майорять на вітерці, а на обличчі немає макіяжу.
«Текіла тут і справді гарна! А роблять її з блакитний агаввы, яка росте навколо мене, а саме з величезною шишки,яка під землею! Хочете в сториз процес приготування?)», – пише Оля під новими знімками.
Користувачі мережі не залишилися байдужі і написали безліч коментарів:
«@polyakovamusic Процес вживання хочемо!😃😂😂😂», «звичайно хочемо 🤤😂👍🏽», «А я знаю 😁 блакитна мексиканська агава зростає в умані в Софії😘», «Хаха! А я і знала. У мене все навколо будинку блакитний агавою засаджено. Але я рассаживала величезний кущ і ніякої шишки не бачила. 🤨 ❤️».
Раніше зірка показала себе зі своїми колегами і здивувала резонансною заявою. Справа в тому, що зірка покидала Україну в січні. Співачка відвідала США і дала там цілу серію концертів.
Так, на сторінці в Ингстаграм Оля розповіла, чим займалася в січні 2020 року. Співачка похвалилася шанувальникам, що на цей період у неї заплановані виступи в різних містах США.
“Візи в Америку і Канаду отримали!!!! Ура! 7 січня - Майамі ! 10 січня - Торонто! 11 січня - Чикаго! 12 січня - Нью-Йорк!!!!”, – наголосила раніше Полякова під постом.
Також відзначимо, шанувальники відразу ж почали коментувати неймовірно яскравий і гарячий кадр, представлений на сторінці в Instagram.
Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.
Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.
Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.