Також родичка зірки розповіла трохи про себе

Прийомна дочка українського продюсера Потапа, Наталія Горова, зараз проводить час на відпочинку і порадувала шанувальників новими фото з пляжу

На знімку красуня позувала в купальнику, накинувши на білу сорочку, пише Politeka.net. Дівчина продемонструвала гарну засмагу, а також тату.

Красиві вигини тіла і ідеальний прес - чудово вийшли на фотографії.

Також простий образ дівчини завершив высокий пучок на голові і трохи розпатлане волосся.

Наталя трохи примружилася від сонця і посміхнулася, надавши фотографії особливого шарму.

В пості дочка Потапа і продючера Ірини Горової розповіла, що завжди хотіла стати письменницею, проте зізнається, що не володіє фантазією. Дівчина говорить, що пише пости на емоціях. А розповіді вона ніколи не придумувала від початку до кінця.

"Коли стали з'являтися блогери, я задумалася про це, але ніколи всерйоз. Мені завжди здавалося, що мені цього не досягти - адже у них таке цікаве життя, є про що писати і всі вони гарні. Тому друкую свої думки в темній кімнаті, пізно вночі, просто тому що прийшло натхнення говорити саме про це", - написала красуня.

Пост Наталії за годину зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Всі твої пости доходять до глибинки душі. Здавалося б, просто опис подій, своїх почуттів, але завжди атмосфера передається, безперечно завжди відчуваєш те, що і ти. І так, ти шалено красива. Просто знай про це💔", "Прекрасна❤️😻", "Наташка, ти дуже гарно і щиро пишеш пости😍💕", "Яка гарна❤️😻", "Няшечка наташечка❤️❤️❤️", "Сонечко", "Просто читаю на одному диханні, також люблю писати, але боюся виставляти на сторінку думаю, що це нікому не буде цікаво 😍😍😍😍 але ти надихаєш", "Наталі, маленьку дівчинку-письменницю треба випустити у світ!

Твій стиль може виявитися особливим!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо також, що дочка Потапа вирішила вразити шанувальників новими кадрами.

Дівчина похвалилася своїм загадковим тату з іменним символом. На руці Наталії красується літера «А», що може означати першу букву імені її коханого.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

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