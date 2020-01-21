На 84-му році життя не стало актора театру і кіно Вільяма Богерта

Знаменитість помер у Нью-Йорку 12 січня, причина смерті не повідомляється.

Богерт був відомий за такими фільмами, як «Ідеальне вбивство», «Собачий полудень», «Небеса можуть почекати», «Військові ігри». Крім того, актор з'являвся в популярних серіалах, які полюбилися українському глядачеві: «Дівчата Гілмор», «Коломбо», «Чортова служба в госпіталі Меш», «Мелроуз Плейс», «Третя планета від Сонця», «Закон і порядок. Спеціальний корпус» та інших.

У 1964 році Богерт знявся в «Визнанні республіканця» для Ліндона Б. Джонсона на президентських виборах того ж року в США. Богерт був республіканцем, що було обов'язковою вимогою для кастингу.

В липні 2016 року Богерт оскандалився, коли під час з'їзду, який висунув Дональда Трампа в якості кандидата в президенти від республіканців, з'явився в репризі оголошення з фразою: «Він лякає мене».

Актор був одружений на Ерен Озкер, відомою завдяки своїй роботі з ляльками. Її не стало в 1993 році.

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