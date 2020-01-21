Екс-бойфренд і батько сина української співачки Анни Сєдокової Артем Комаров одружився на 23-річній моделі Євгенії Дравиній
Про це повідомляє Super з посиланням на джерела в оточенні пари
5 грудня Євгенія народила Комарову двійню - дівчаток Марусю і Софію. Чотирма місяцями раніше вони з Комаровим одружилися. При цьому дівчина розповіла про складнощі під час пологів і затяжну реабілітацію.
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«Я провела весь цей місяць в реанімації, перебуваючи там цілодобово, з руками в двох кювезах. Моє життя абсолютно кардинально змінилася разом з моїми цінностями до всього», - повідомила Витяжки.
Видання зазначає, що Артем Комаров син російського мільярдера, екс-члена Ради Федерації Андрія Комарова. Статки батька, оцінюють не менше $800 млн.
На ім'я Артема Комарова зареєстровано три компанії, які займаються бетонними конструкціями та оптовою торгівлею. Дружина Артема відмовилася від кар'єри инфлюенсера в соцмережах, видаливши акаунт з величезною аудиторією. Також в минулому дівчина ринимала участь у конкурсі «Міс Росія» і шоу «Голос»..
В 2016-му році дівчина також встигла опинитися в центрі скандалу. На своєму Infiniti вона врізалася в легковик і зникла з місця ДТП. Справу вдалося зам'яти невеликим штрафом.
Також про Дравиной відомо, що вона і раніше була ні разу помічена в компанії найбагатших росіян. У минулому, за інформацією джерел з оточення дівчини, її не раз помічали в компанії олігарха Олега Бойка із статком не менше $1,2 млрд.
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