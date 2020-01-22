Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

цього разу Настя вирішила здивувати шанувальників резонансним постом, в якому розповіла, як позбутися сміття в шафі і навіть запропонувала його утилізувати розумний спосіб. Однак, не тільки пост привернув увагу шанувальників до себе, а ще й фото артистки, на якому Настя навіщо-то посвітила лакованими туфлями перед власним обличчям:

«Знаєте, є такий лайфхак: якщо річ у шафі в хорошому стані, але лежить без діла вже довго, її можна сміливо позбутися. Не спокушайтеся на «Ой, а може ще коли одягну», з власного досвіду кажу вам - шанси, що така одяг «вийде» в світ майже нульові 😂

Тому пропоную двох зайців одним пострілом потрапити: і допомогти тим, кому це потрібно, ще й звільнити місце для нової одежинки☺️

Правила прості:

👉🏻 Відкрий свій шафа

👉🏻 Знайди теплий одяг, який ти вже давно не одягав, і він лежить там на всякий випадок. Переконайся, що одяг в нормальному стані.

👉🏻 Принеси цю одяг @laskastore», – написала Каменських.

Користувачі мережі залишили багато досить неоднозначних коментарів.

Раніше Каменських продемонструвала річний кадр, здивувавши зміною іміджу. Зірка позувала в чорному купальнику, здивувавши при цьому зачіскою - схоже, Насті припали до душі дрібні кіски, що вона заплела. Останнім часом артистка ходить саме з цією зачіскою.

«Good morning☀️ Кожен новий день - це нові можливості! Повірте, якщо зранку ви будете прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше - так і буде 🙏🏻 Посміхайтеся, любіть і завжди слідуйте за своєю мрією! Бажаю вам гарного настрою і посилаю промінчики тепла і позитиву з сонячної Мексики🌵💋», – написала Каменських під новим постом.

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