Західні ЗМІ повідомили цікаві деталі про відносини голлівудських зірок Бреда Пітта і Дженніфер Еністон.

Джерело з оточення акторів розповіло, що після зустрічі на SAG Awards, яка сколихнула весь світ, Бред Пітт вибачився перед своєю колишньою дружиною Дженніфер Еністон і взяв на себе відповідальність за свої помилки, пише видання ЕТ.

За словами джерела, актори забули про образи. Зараз у них дуже зрілі відносини.

«Він вибачився перед нею за багато речей, які створювали проблеми в їх стосунках», - розповів інсайдер.

Ще одна людина, близька до акторів, розповіла, що сьогодні відносини екс-коханих вийшли на новий рівень.

«Вони просто люблять і обожнюють один одного і стали набагато більш близькими друзями після розлучення. У них дуже зрілі відносини», - зазначає джерело.

Нагадаємо, що фотографії зустрічі Пітта і Еністон за лаштунками SAG Awards облетіли весь світ. Шанувальники артистів захоплювалися знімками, на яких Бред і Джен обіймалися, трималися за руку і ніжно дивилися один на одного. Західний експерт з мови тіла Джуді Джеймс, коментуючи знімки, заявила, що актори багато значать один для одного.

Як відомо, Пітт і Еністон – одна з голлівудських пар, чиє розставання фанати досі не можуть пережити. Після того, як Пітт розлучився з Анжеліною, багато хто сподівається на відновлення відносин між Бредом і Джен.

Пара була в шлюбі п'ять років до того моменту, як на зйомках «Містер і місіс Сміт» Бред закрутив роман з колегою по зйомках Анжеліною Джолі. Зазначимо, що Еністон сама подала на розлучення, яке намагалася ніколи не коментувати.

Нагадаємо, що Еністон вразила інтимним зізнанням після зустрічі з Піттом.

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