Голлівудська актриса Дженніфер Еністон замінила найпопулярнішу в США телеведучу Еллен Дедженерес на її авторському проекті.

Фотографії з вечірнього шоу опублікувала на своїй сторінці в Instagram співачка Селена Гомес, яка стала гостею вечора, передає Politeka.net.

«Вчора було так весело! Дженніфер була такою значущою фігурою в моєму житті. Я люблю її гумор, її грацію і її серце! Подивіться інтерв'ю, під час якого я весь час на неї дивлюся!», - підписала Селена пост з серією знімків.

Шанувальники артистки були в захваті від експериментального формату шоу. Вони похвалили Еністон і Гомес за прекрасний зовнішній вигляд.

«Пара королев», «Я люблю вас обох!! Мені пощастило працювати з такими надзвичайними жінками!», «Це так мило з твого боку», «Побачивши твою усмішку, я теж щасливий. Ви, дівчата, як мати і дочка», «Кращий дует! Ви двоє так чудово виглядаєте разом. Люблю вас обох», - відзначили фанати співачки.

Один з передплатників звернув увагу на те, що «Еллен виглядає по-іншому». Цей жарт буде зрозумілим американському телеглядачу, який обожнює «Шоу Елен Дедженерес». Це шоу виходить з 2003 року. Його беззмінною ведучою є актриса і комік Еллен Дедженерес. За час існування шоу було відзнято більше 2,5 тис. епізодів. Як правило, до Еллен в гості приходять зірки, у яких вона бере інтерв'ю і проводить з ними різноманітні інтерактиви.

В цей раз ведучою шоу стала зірка телесеріалу «Друзі» Дженніфер Еністон, яка днями була визнана кращою актрисою драматичного серіалу за роль в серіалі «Ранкове шоу». Мабуть через це Еллен вирішила провести такий експеримент зі своїм проектом. Цікаво, що під час телешоу Дедженерес жартівливо обурювалася в Instagram, що Джен «вкрала» її шоу.

Під час інтерв'ю Гомес згадала момент першої зустрічі з улюбленою зіркою.

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