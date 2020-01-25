Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

В цей раз Леся порадувала новими знімками в Instagram в розділі Сторі. Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Так, артистка показала, як радо їх з подругою зустріла мережа популярних готелів, пригостивши екзотичними фруктами, місцевими смаколиками. Після Никитюк вирушила на заняття спортом, про які не забуває навіть на відпочинку, чим порадувала мережу.

Тим не менш, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

До речі, днем раніше зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою. Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Зазначимо, під час подорожей Никитюк часто демонструє всякі смакоту і з удоволсьвием їх дегустує, розповідаючи про свої враження.

«#їжа #їжонька #буковель Під час катання на лижах спалюється 400-600 кілокалорій за годину - це достатня кількість, щоб змусити вас бігти за спортивними черевиками.

Коли ти подорожуєш, як дихаєш, підкоряючи нові країни, ти неминуче пробуєш нову кухню. Мої гурманные замашки розцвіли і примножилися. Але українська кухня це світ божественних смаків», – написала Леся.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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