Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою на цілій серії кадрів.

Так, співачка представила кадр, на якому позує в легкій короткій атласній сукні пісочного відтінку. Настя підкреслила свою талію широким шкіряним поясом з металевими вставками. Для більшої пікантності Настя спустила з плечей частина вбрання і показала мереживну білизну.

Легкий макіяж на обличчі зірки з акцентом на червоні губи вигідно підкреслив її новий образ.

"Хлопці, прочитала ваші коментарі, де ви допомагали мені вибрати образ для премьреры “MIAMI”. Ось який ви вибрали☝️Так що ловіть фотку в ньому ☺️ А в честь прем'єри пісні хочу подарувати вам подаруночки,", - підписала пікантний знімок зірка. Користувачі мережі відразу ж взялися коментувати побачене.

Зазначимо, Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку.

Головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.

«Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Потрібно лише знайти можливості їх реалізацій🥰 Слідуйте своїм мріям і нехай все бажане буде у вашому житті💫», – написала Анастасія.

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