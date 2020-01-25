Популярна російська виконавиця Глюкоза засвітила зайве під час відпочинку на пляжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Наталії Чистякової-Іонової.

«З днем народження, моя любов! Ти - подарунок долі ❤️ Люблю, твоя Муся», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Глюкоза позує разом зі своїм чоловіком в міні-бікіні, засвітивши на камеру татуювання на стегні. Ідеальні форми зірки стали причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«чарівна», «богиня», «прикольна тату», «Як мінімум – це красиво», «ось це ідеальні форми», «Ого, а я і не знав, що у вас там тату», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Глюкоза вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку.

«Ніщо так не прикрашає жінку, як інша красива жінка поруч», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Наталія Іонова-Чистякова позує на тлі моря разом зі своєю подружкою. Обидві в купальниках і обіймають один одного. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Всі цим закінчується», «Натаха, кардан вогонь», «Ми точно зависли вже від цього фото», «Крутяхи. Ничесе в які кола Глю входить», «персик», «які гарні», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Глюкоза похвалилася апетитними формами під час відпочинку за кордоном. Знімки Наталя Чистякова-Іонова (справжнє ім'я співачки) опублікувала в Instagram.

«найзручніший на пляжі»,- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Глюкоза позує у відвертому чорному вбранні, виставивши напоказ ідеальні форми. Доповнювала образ виконавиці капелюх тілесного кольору і світла накидка.

Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»

Як повідомляла Politeka, Глюкоза в еротичній позі глибоко Мережу в жах: «Так дружина повинна вдома зустрічати», фото

Також Politeka писала, що Глюкоза розповіла про смерть Децла: «Він був не потрібен»