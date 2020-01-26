Співачка, зірка "Кварталу 95" Віра Кекелія порадувала шанувальників новим знімком зі своїм чоловіком

Фотографія вийшла дуже душевною і, можна сказати, інтимною, пише Рoliteka.net. На фото зірка "Жіночого Кварталу" і її чоловік, Роман Дуда, лежать на ліжку. Люблячий чоловік обіймає красуню, дивлячись на неї зверху. Чоловік приклав пальці до щоки дружини.

Віра знаходиться знизу, її хвилясте волосся трохи спустилось з ліжка. На дівчині - щось схоже на сорочку, яка злегка спустилася з плечей.

Обидва дивляться один одному в очі і широко посміхаються.

Хоч фотографія і чорно-біла, все одно, вона по своєму дуже яскрава і запам'ятовується. Пара вийшла душевно і видно, що Віра і Роман закохані одна в одного.

"Добре, коли добре;) ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨", - підписала знімок Кекелія.

За 45 хвилин знімок зібрав майже 1000 лайків і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Выроо!!! Ви неймовірні 😻💞💞💞", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, три роки тому Віра Кекелія взяла участь у шоу "Голос країни-7". Дівчина дійшла з тренером Сергієм Бабкіним до суперфіналу. Однак участь у проекті запам'яталася не тільки цим, але і зустріччю Віри з майбутнім чоловіком - музикантом Романом Дудою.

Пара навіть записала дуетну композицію «Тобі», яку вона презентувала з нагоди першої річниці свого весілля.

Раніше ми писали, що Віра Кекелія вразила формами в чорній сукні з глибоким декольте.

Сукня підкреслила красиву фігуру артистки - тонку талію та стегна. Доповнював вишуканий образ короткий жакет з прикрасою на грудях.

Зачіска в стилі Мерилін Монро і макіяж з акцентом на червоні губи - відмінно підійшли до вечірнього образу красуні.

На фото Віра посміхалася, дивлячись вдалину і піднявши руку на рівні плеча.

Нагадаємо, Віра Кекелія позувала у вечірній сукні, всипаному блискітками і з відкритою спиною. Образ доповнила білосніжна накидка, як боа, тільки хутряна.

На іншому - білизняному варіанті коктельної сукні, яку артиска "запримітила" ще з осені, також відкрита спина, артистка стоъть, як і на першому знімку, в півоберта і пронизливо дивиться в об'єктив камери.

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