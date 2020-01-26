Регіна Тодоренко посміялася над собою, показавши в якому вигляді вона їде на роботу

Відома телеведуча Регіна Тодоренко показала забавні знімки у своєму блозі

Як повідомляє Politeka.net, Регіна Тодоренко — зіркова ведуча шоу про подорожі "Орел і Решка", яка нещодавно разом зі своєю дружною сім'єю відсвяткувала ювілей улюбленого дідуся і закидала мережу знімками в тісному сімейному колі.

Не секрет, що практично відразу після народження сина ведуча повернулася на роботу і почала активно зніматися в авторській передачі і в якості запрошеної ведучої на інших проектах.

Також у телеведучої прекрасне почуття гумору, вона активно постить милі відео і знімки, на яких не соромиться дуріти. Чергова порція забавних кадрів з'явилася в її особистому Instagram-Stories.

В цей раз Регіна Тодоренко посміялася над собою, показавши в якому вигляді вона їде на роботу: без макіяжу, з безладом на голові і широкому одязі. Вона також вказала на свої мішки під очима, зазначивши, що спала лише 2 години.

Крім того, дівчина з гумором заявила, що у неї є прекрасний лайфхак, як привести зачіску в норму: "просто плюнути на пальці і пригладити неслухняні локони". Що вона і продемонструвала на кадрах.

Також раніше повідомлялося, що відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала дивні кадри.

На першому знімку Регіна сидить на унітазі посеред кімнати в піжамі. Волосся було зібране у хвіст, а образ доповнили Тодоренко черевиками. На тлі можна побачити вішалку, батарею і відчинені двері, а під ногами якийсь килимок.

Видно, що це фото зі зйомок ролика, так як на другому знімку можна побачити інших учасників, а зверху світлове обладнання. На ще одному кадрі вже показано, як співачку знімають з іншим актором, зображення можна подивитися через дисплей на камері.

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