Батько Меган Томас Марк зробив дочки черговий «подарунок» і показав знімок, на якому вона повністю оголена

Фотографіями він поділився під час великого інтерв'ю з пресою, пише «7 днів»

Під час спілкування з журналістами Томас поскаржився на те, що дочка зовсім перестала про нього піклуватися. Він чекає, що Вона буде хоч трохи вдячна за турботу та любов, яку він дарував їй.

В теж час сама герцогиня повідомляла, що вже багато років не спілкується з батьком, а той використовує її ім'я для піару.

При цьому десятки щасливих спільних фото Маркл з батьком говорять про те, що вони все-таки підтримували теплий контакт.

Серед різних фотографій, показаних Томасом в ефірі, попався один кумедний кадр, на якому майбутня дружина онука Єлизавети II в зовсім маленькому віці зображена без повзунків і підгузника.

Раніше ми писали, Томас Маркл вирішив поспілкуватися з пресою. За кілька днів до цього британський телеканал випустив документальний фільм про сім'ю герцогині. Для цього журналістам довелося знайти оца Меган в Мексиці, де він живе. Чоловік в черговий раз не дуже схвально висловився про свою доньку, а також показав дитячі фотографії, які до цього ніде не публікувалися. При цьому фанати вже почали активно питати, який гонорар чоловік отримав за такий ексклюзив.

Також ми повідомляли, що в Канаді розгорівся скандал з-за переїзду Меган і Гаррі.

В Канаді, де збираються жити Меган Маркл і принц Гаррі, створили онлайн-петицію проти подружжя.

Лорен Коллиннз – член парламенту від штату Вікторія на острові Ванкувер створила в інтернеті петицію проти охоронців вихідців з королівської сім'ї.

Цікаво, що документ підписали вже 80 тисяч канадців. Причина конфлікту в тому, що на охорону Меган Маркл, а їх зараз 6 людей з британських та канадських спецслужб, витрачаються грошові податки інших жителів країни.

Нагадаємо, Меган Маркл залишилася без "правої руки"

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