Російська актриса Єлизавета Боярська показала своїх батьків і брата.

Фотографію своєї сім'ї зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Вона привітала свого брата Сергія Боярського з 40-річчям.

«Мій друг, моя гордість, мій тил, мій радник, самий добрий, порядний і веселий, мій дорогий брат», - підписала знімок актриса.

Шанувальники зірки приєдналися до привітань Сергія, а також похвалили сім'ю Боярських.

«Як завжди приємно дивитися на вашу інтелігентну, культурну і щасливу сім'ю!», «Ви єдина, хто не ретушує себе. Приємно дивитися, красу нічим не зіпсуєш!!!», «Чудова сім'я!!! Здоров'я вам, творчих успіхів, а брат у вас просто симпатяга, міг би і в кіно знятися», «Для нас—сторонніх, ви назавжди —діти маленькі Боярського. Які 40?)», «Шалено люблю вашого тата! Коли дізналася вас як актрису - любов на все життя!)) Навесні з дітьми були в Пітері і потрапили на виставу ваших татуся і матінки. Ніколи не бачила вашу маму як актрису. В дикому захваті! Найяскравіше враження і відкриття!», «Син схожий на маму, донька на тата», «Боярські!!! Ви знайшли еліксир молодості?! Ну які 40? 25-річний хлопчисько не більше!!!», - зазначають фанати.

Один з шанувальників звернув увагу, що Боярський-старший виглядає постарілим і хворим: «Батько хворіє чи що, як він жахливо виглядає». Боярський дійсно постарів. Легендарного мушкетера досить важко впізнати на свіжому знімку. Нагадаємо, що Михайлу Боярському в кінці минулого року виповнилося 70 років.

До речі, син Боярського, який у дитинстві намагався займатися музикою, сьогодні є депутатом Держдуми від «Єдиної Росії». Він почав займатися політикою 10 років тому.

Нагадаємо, що Боярський перейшов всі межі і накинувся на особливих жінок: "Не все в порядку з мізками...".

Як повідомляла Politeka, постарілий Боярський налякав росіян зовнішнім виглядом, дочка не стрималася.

Також Politeka писала, що Єлизавета Боярська засвітила ідеальне тіло у купальнику: «Треба хоча б інколи…».